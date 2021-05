Abrasel-DF e Sindhobar pedem flexibilização de horários para setor

Pedido foi protocolado na Casa Civil nesta segunda-feira (03)

A Abrasel-DF e o Sindhobar se uniram para mais uma ação frente ao Governo do Distrito Federal, desta vez para flexibilizar o horário de funcionamento dos bares e restaurantes, que ainda estão sendo muito prejudicados com as medidas restritivas. Em ação protocolada na Casa Civil nesta segunda-feira (03), as entidades pediram a ampliação do horário do toque de recolher para às 00h e o funcionamento dos bares e restaurantes e do delivery até às 23h. Além disso, pediram a abertura dos shoppings centers às 11h, para que os restaurantes dentro dos shoppings consigam pegar o movimento do almoço.

Segundo o Presidente da Abrasel-DF, Beto Pinheiro, as alterações flexibilizariam com prudência e ajudariam na retomada da economia do setor. “Acredito que essas alterações continuariam segurando as festas e baladas, que são os mais prejudiciais para a pandemia, e manteriam um melhor movimento para o setor, flexibilizando de maneira extremamente segura e gradual”, conclui.