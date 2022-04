Barco encalha no lago e passageiros entram em pânico

Na noite de domingo, 10, um barco com 100 pessoas, encalhou no Lago Paranoá, próximo ao clube Bay Park e ao Motonáutica

Na noite de domingo, 10, um barco com 100 pessoas, encalhou no Lago Paranoá, próximo ao clube Bay Park e ao Motonáutica.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao chegar ao local encontrou uma embarcação encalhada aproximadamente há 15 metros da margem do lago.

No momento do ocorrido o tempo estava bem ruim, com chuva e ventos fortes o que provocou certo pânico nos presentes.

Todos os ocupantes foram resgatados e levados ate clube Motonáutica onde ao desembarcarem foram avaliados, porem apesar do susto nenhum necessitou de atendimento hospitalar.

A operação de resgate contou com a ajuda de outras embarcações pequenas para realizar o transbordo das pessoas.