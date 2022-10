Barco encalha e banhista se afoga no Lago Sul

Durante o deslocamento, o CBMDF foi informado que a vítima já havia sido resgatada por colegas que se encontravam na embarcação

Um barco encalhou e um banhista se afogou na noite deste sábado (23), no Lago Sul, entre a 2ª e 3ª ponto, próximo ao Clube Cota mil. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado para prestar socorro no local por volta das 20h.

Já o encalhamento aconteceu na tentativa dessa embarcação se aproximar à margem do lago, próximo ao Cais do restaurante Coco Bambu.

O banhista, um homem de 41 anos, foi avaliado e não precisou ser levado ao hospital.

Na embarcação haviam aproximadamente 25 pessoas entre adultos e crianças, que foram levadas até o Cais com segurança.