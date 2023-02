Baratinha, Montadas e Aruc estão na programação deste domingo

A Baratinha abre a festa no Parque da Cidade, a partir das 13h30, enquanto os Raparigueiros ocupam o Eixo Monumental a partir das 17h

Blocos tradicionais do DF vão às ruas neste domingo (19) para animar o Carnaval da Paz do Distrito Federal. Há folia para todos os gostos, idades e locais.

A Baratinha abre a festa no Parque da Cidade, a partir das 13h30. No Cruzeiro, a Aruc fará um desfile, enquanto os Raparigueiros ocupam o Eixo Monumental a partir das 17h.

O Bloco das Montadas, um dos maiores do DF, também está programado para encher as ruas das 14h às 22h. Vale lembrar que a programação das festas é de responsabilidade dos blocos e está sujeita a alterações.

Carnaval da Paz

Entre recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF, o FAC, emendas parlamentares e publicidade oficial, o Carnaval do DF vai receber cerca de R$ 12 milhões de investimento. O valor é um dos maiores entre as unidades da Federação. A expectativa é que 1,5 milhão de pessoas saiam às ruas do DF para festejar.

Confira a programação deste domingo (19)