Banhista é resgatado após afogamento no Lago Paranoá

Na manhã deste sábado (20), um homem de aproximadamente 45 anos foi salvo após um grave afogamento no Lago Paranoá, próximo à Ponte JK, no Setor de Clubes Sul, em frente ao Mormai Surf Bar.

De acordo com testemunhas, três banhistas estavam no lago quando um deles submergiu e permaneceu cerca de 10 minutos debaixo d’água. Mergulhadores do CBMDF que estavam nas proximidades conseguiram localizar e retirar a vítima rapidamente.

O homem, identificado como Sr. L., foi imediatamente submetido a manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) pela equipe de resgate avançado. Após cinco minutos de procedimentos intensivos, ele apresentou retorno dos sinais vitais.

A vítima foi então transportada por via terrestre ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), onde segue sob cuidados médicos.