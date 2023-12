Bancos de Leite Humano do DF passarão por auditoria do Programa de Certificação da Fiocruz

Finalidade é aperfeiçoar os serviços ofertados na rede BLH garantindo a segurança nutricional e alimentar dos recém-nascidos

Os 14 Bancos de Leite Humano (BLH) do Distrito Federal e sete postos de coleta vão se tornar ainda mais qualificados para atender os recém-nascidos de risco que precisam do alimento – considerado essencial para o desenvolvimento dos bebês. Nesta segunda-feira (11), o Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) recebeu o primeiro Workshop de Implantação do Programa de Certificação Fiocruz de Bancos de Leite Humano (PCFioBLH).

O Programa é uma ação estratégica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Ministério da Saúde para fortalecer as capacidades científica, produtiva, tecnológica, gerencial e de garantia da qualidade da Rede Global de Bancos de Leite Humano. Para a integrante da Comissão Nacional de Bancos de Leite Humano, Miriam Santos, a qualificação é fundamental para garantir a segurança alimentar e nutricional dos recém-nascidos e lactentes.

“São mais de 230 Bancos de Leite Humano no Brasil. Com essa qualificação, teremos um salto de qualidade para melhorar o trabalho dos profissionais envolvidos na rede BLH. Tudo é pensado para melhorar a saúde dos bebês e reduzir as chances de doenças crônicas ao longo da vida”, explica.

O Distrito Federal é exemplo no tema e conta com os Bancos de Leite Humano há 45 anos. Além de ofertar leite humano com qualidade certificada, também realiza o atendimento voltado ao aleitamento materno e ajuda as mães em todo o processo de amamentação.

Durante o workshop, foi realizada a apresentação da rede de Bancos de Leite Humano do Distrito Federal e informações sobre o Programa de Certificação. Gestores de hospitais da Secretaria de Saúde (SES-DF) que possuem BLHs ou postos de coleta participaram do encontro.

A coordenadora de Políticas de Aleitamento Materno da SES-DF, Mariane Curado, enfatizou que os Bancos de Leite são formados por uma equipe multiprofissional e interprofissional.

“É um trabalho que contribui com uma sociedade justa e solidária, que se preocupa com a segurança alimentar. Por isso, é importante que nossa rede seja vista, lembrada e valorizada. Realizamos pequenas ações, com tecnologia de baixo custo e que mudam a vida de diversas pessoas. ”, afirmou.

Certificação iniciada no DF

A decisão de implantar essa ação inovadora no Brasil a partir de Brasília não foi casual. Decorreu da constatação de que a Rede de BLH do DF há muito tempo vem trabalhando com êxito a garantia de acesso, gerando condições que a aproximam da autossuficiência em leite humano para recém-nascidos internados.

O vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Eduardo Chaves Leal, elogiou o trabalho realizado pelo Distrito Federal, considerado exemplo nas políticas públicas voltadas ao tema.

“Na garantia de acesso e de qualidade e em pilares da segurança alimentar, a certificação é decisiva, e o PCFioBLH é uma inovação nesse campo. O resultado da união de esforços – decorrente dessa iniciativa – certamente permitirá que o Brasil tenha, no médio prazo, a primeira Rede de Bancos de Leite Humano de uma de suas unidades federativas, certificada em ambos os pilares da segurança alimentar e nutricional no país”, afirmou.

Durante dois dias, os auditores do Programa irão visitar os bancos de leite e postos de coleta para avaliar o serviço. A certificação deve sair no início de 2024.

Colaboração do CBMDF

A parceria da Rede de Bancos de Leite Humano do DF com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) existe há 34 anos. Para doar, não é preciso deslocar-se aos postos de coleta, pois uma equipe dos Bombeiros vai à residência da doadora deixar o kit e, posteriormente, buscar os vidros cheios.

A comandante-geral do CBMDF, Monica de Mesquita Miranda, foi doadora de leite enquanto amamentava as três filhas. “Sou realizada por ter sido uma doadora e por fazer parte de uma corporação que é parceira e faz um trabalho lindo, ao lado da rede BLH”, afirmou, antes de receber uma homenagem dos participantes do workshop.

Representando a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, o secretário adjunto de Assistência, Luciano Agrizzi, definiu a parceria como fundamental e agradeceu o trabalho do CBMDF.

“Parcerias são essenciais para avançar e melhorar ainda mais a nossa Rede de Banco de Leite Humano. É importante qualificar e capacitar os profissionais para que a população sinta e veja o que o serviço público tem a oferecer”, finalizou Agrizzi.