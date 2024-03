Banco de Brasília recebe premiação do setor imobiliário do DF

O banco conquistou o troféu na categoria instituição financeira que mais concedeu financiamento de produção em 2023

O Banco de Brasília (BRB) recebeu, nesta terça-feira (12), o prêmio Top Imobiliário Wildemir Demartini 2023, que premia as empresas do DF que se destacaram durante o ano. O banco conquistou o troféu na categoria instituição financeira que mais concedeu financiamento de produção em 2023.

“Recebemos com alegria mais um reconhecimento do setor. Em 2022 fomos destaque em financiamento de produção e agora consolidamos nossa participação, demonstrando a seriedade do trabalho do BRB junto ao setor de construção civil. Somos líderes no segmento no Distrito Federal há 4 anos e já ocupamos o 6º lugar no país”, afirmou Paulo Henrique Costa, presidente do BRB.

O presidente destacou o avanço do BRB em relação à carteira de crédito imobiliário nos últimos 5 anos, quando o banco detinha apenas 2,8% do market share imobiliário no DF. Recentemente, esse percentual chegou a 53,8% de participação no mercado local.

O banco ainda se mantém como o 6º maior financiador imobiliário do país pelo ranking da Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). E em relação ao financiamento da produção, a instituição ocupa lugar de destaque com 71,6% de market share no DF.

A concessão de crédito destinado a empresas do ramo da construção de empreendimentos apenas no DF também foi destaque: o BRB superou a marca de R$ 1,26 bilhão em concessão. O montante representa um crescimento de 938% em comparação ao mesmo período de 2019 e reflete o processo de modernização da Instituição.

