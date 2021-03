Avança habilitação de leitos no Hospital de Santa Maria

Unidade foi submetida a vistoria da Secretaria de Saúde, que avaliou vagas pediátricas e da neonatologia

Nesta terça-feira (9), o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) teve a habilitação de 17 leitos. A unidade, coordenada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), recebeu a visita da Diretoria de Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde (SES), que rezlizou uma uma inspeção no local.

Do total, 15 leitos são destinados para Cuidados Prolongados Pediátricos e dois da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Neonatologia. Na área pediátrica e na UTI Neonatal, os fiscais analisaram o funcionamento dos serviços, a estrutura, as boas práticas e a conformidade com obrigações estabelecidas por lei.

Depois da vistoria, a equipe do hospital reuniu-se com a da SES para pontuar os documentos necessários ao andamento ao processo. Em documento, foi exigido que o HRSM apresente dados como a relação de equipamentos disponíveis e os indicadores de produção estabelecidos pela resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Estamos no caminho certo”, disse o superintendente operacional do HRSM, Ubiraci da Cunha Nogueira Filho. “É importante atuar de acordo com as normas para garantir o bom atendimento aos pacientes.”

Importância da habilitação



O processo de habilitação dos leitos visa atestar as boas práticas e a regularidade legal na unidade de saúde, bem como garantir repasses de recursos federais à Secretaria de Saúde.

“Além de atestar a qualidade dos nossos serviços, a habilitação atende aos critérios do Ministério da Saúde e ajuda financeiramente a SES a investir na saúde pública do DF”, destacou o diretor de Atenção à Saúde do Iges, Jair Tabchoury Filho.

Após a entrega da documentação e a comprovação de conformidade pela SES, será emitido um relatório para permitir a habilitação dos leitos, posteriormente encaminhado ao Ministério da Saúde.

