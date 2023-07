Autorizado processo seletivo para professores substitutos

De acordo com a publicação, as contratações serão para o ano de 2024, podendo ser prorrogadas para 2025

A autorização necessária para que um novo processo seletivo simplificado (PSS), foi publicada nesta quinta-feira (20), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A contratação é temporária de professores substitutos pela Secretaria de Educação do DF. As contratações dos professores substitutos serão para o ano de 2024, podendo ser prorrogadas para 2025 | Foto: Ascom/SEEDF.

Segundo a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do DF, Ana Paula de Oliveira Aguiar, a contratação temporária é importante para garantir a continuidade das aulas mesmo com afastamentos eventuais de alguns professores efetivos.

“O Processo Seletivo Simplificado é realizado, geralmente, de 2 em 2 anos e visa a composição de banco de aprovados para substituição de professores efetivos que se afastam da regência de classe por motivos previstos legalmente. Por isso, é tão importante, pois impede que os estudantes da rede pública fiquem sem aula durante esse afastamento do professor efetivo”, explicou a subsecretária.

As informações sobre quantidade de vagas e remuneração serão divulgadas quando o edital do certame for publicado, após a escolha da banca organizadora.

O último processo seletivo simplificado para professores substitutos foi publicado em 2022 e previa avaliação de títulos e experiência profissional. O processo vigente compôs banco para professor substitutos nos anos de 2022 e 2023. A remuneração inicial ofertada era composta pelos vencimentos básicos correspondentes aos padrões iniciais da Carreira Magistério Público do Distrito Federal (Professor de Educação Básica – 20 horas: R$ 2.129,43 e Professor de Educação Básica – 40 horas: R$ 4.058,87), além de benefícios.

*Com informações da Agência Brasília