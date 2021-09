Autores de golpes pelo WhatsApp são presos

Um dos autores estava com R$ 35 mil em espécie no momento da prisão. Dentre as vítimas, estão membros do Ministério Público

A Polícia Civil (PCDF) foi até Santos-SP nesta sexta-feira (24) para prender suspeitos de aplicar golpes pelo WhatsApp. Um homem e uma mulher foram presos.

As investigações começaram após cidadãos do Distrito Federal e dos estados de Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Paraíba caírem dos golpes. Dentre as vítimas, estão membros do Ministério Público do DF (MPDFT).

Os suspeitos de aplicarem os golpes foram presos em São Vicente-SP. Um deles estava com R$ 35 mil em espécie. Agentes também apreenderam parelhos celulares e vários cartões bancários.

De acordo com a PCDF, as vítimas do DF foram alvo de um grupo que age a partir da região conhecida como Fazendinha, situada ao lado de 2 presídios com detentos vinculados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).