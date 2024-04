Autor de tentativa de feminicídio é preso em flagrante pela PMDF

Na madrugada deste domingo (14), a Polícia Militar prendeu em flagrante, o autor de uma tentativa de feminicídio em São Sebastião.

Os policiais do 21º Batalhão realizavam patrulhamento no bairro São Francisco, quando se depararam com uma mulher caída ao chão, com sangramento no pescoço, e ao lado, um homem e outra mulher, que pediam por socorro.

Os policiais então acionaram o socorro, que prontamente foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que a levou ao hospital do Paranoá.

Foi realizada a abordagem e verificado que a mulher que pedia ajuda seria irmã da vítima, e o homem, companheiro da vítima, era o autor da tentativa de feminicídio.

O autor confirmou ter agredido sua companheira com uma garrafa, dizendo estar cansado de ser enganado e a agrediu.

Ele foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia.