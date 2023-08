Autor de roubo no Cruzeiro é preso no Guará pela PMDF

Um adolescente também foi apreendido. Dupla foi localizada após roubo de um celular

Na última sexta-feira (4), a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem e apreendeu um adolescente após um roubo de um celular na região do Cruzeiro. Eles foram encontrados na QI 11 do Guará.

Durante a abordagem, foi encontrado o aparelho celular e um simulacro de pistola. O menor foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), e o homem, para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).