Autor de feminicídio no DF é morto pela PM em Goiás

Esse foi o 23º feminicídio registrado na capital em 2023. Esse número já é maior do que todos os casos registrados no ano passado

Leandro Peres Ferreira, autor do 23º caso de feminicídio do Distrito Federal neste ano, foi morto pela Polícia Militar em Porangatu, Goiás, na madrugada desta segunda-feira (14). Ele estava com um revólver calibre .32 e reagiu quando agentes do GPT o abordaram, em uma estrada às margens da BR-153. O criminoso chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

O crime aconteceu na última sexta-feira (11), contra Valderia Peres, sua ex-esposa, que era uma policial Civil da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). Ela tinha 46 anos e foi assassinada a facadas em Arniqueiras, onde morava. Após matá-la, Leandro fugiu do local e estava foragido até então.

De acordo com os dados da polícia, esse foi o 23º feminicídio registrado na capital em 2023. Esse número já é maior do que todos os casos registrados no ano passado.