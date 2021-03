Autor de estupro de vulnerável é preso em flagrante no DF

O agressor, além de praticar o estupro, ainda fez ameaças a vítima para impedir que ela procurasse socorro policial

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta segunda-feira (22), o autor de um estupro de vulnerável que ocorreu no condomínio Mirante da Serra, no setor de Mansões de Sobradinho II.

A vítima, uma jovem de 20 anos, saiu com um grupo de amigos para a casa de um deles. Por ter consumido bebida alcoólica durante a noite, ela decidiu dormir em uma cama que estava na sala da casa do suposto amigo.

Por volta das 4hrs horas da madrugada, a vítima foi surpreendida com o agressor deitado sobre seu corpo e forçando uma prática de relação sexual não consentida. A partir daí, foi iniciada uma briga corporal com o abusador. A jovem pediu ajuda para ser levada até a residência de uma terceira pessoa e fizeram contato com a polícia.

O agressor, além de praticar o estupro, ainda fez ameaças a vítima para impedir que ela procurasse socorro policial. O criminoso fora autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável, podendo ser sujeitado a uma pena de até 15 anos de reclusão