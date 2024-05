Audiência pública debate oferta de 2 mil vagas de acolhimento

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) adiou para esta quinta-feira (09), por motivos operacionais, a audiência pública online para debater as organizações da sociedade civil (OSCs) e a comunidade sobre a ampliação das vagas de acolhimento institucional para população em situação de rua no Distrito Federal.

Os participantes poderão tirar dúvidas sobre o Edital de Chamamento Público nº 2/2024, que vai celebrar termo de colaboração com OSCs para a oferta de duas mil novas vagas destinadas ao Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias em abrigo institucional ou pernoite.

O objetivo da audiência é reforçar a transparência no processo licitatório e explicar os principais pontos do edital, mostrar como será realizada a oferta das vagas por meio de lotes e como deverá ser feito esse acolhimento, em especial o pernoite, nova modalidade prevista no chamamento público. A audiência é aberta à comunidade.

“Será um encontro muito importante para esclarecer todos os pontos do edital”, reforça a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. O encontro será realizado das 10h às 12h. O link estará disponível no site da Sedes.

As informações são da Agência Brasília