Audiência pública debate licenciamento ambiental no Gama

O Instituto Brasília Ambiental publicou, no Diário Oficial do DF (DODF) o aviso da audiência pública virtual e presencial de apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental Complementar (Riac) para parcelamento de solo urbano, referente ao licenciamento ambiental do empreendimento denominado Arine Ponte de Terra, localizado na Região Administrativa do Gama.

O evento será realizado em 11 de outubro, tanto online – pelo canal do YouTube do Brasília Ambiental – quanto presencial, das 19h às 22h, com a exposição técnica do relatório e um espaço aberto para a participação dos interessados.

Estão disponíveis neste link o regulamento do encontro e as demais documentações. As instruções e os procedimentos para acesso ao evento serão divulgados pela autarquia ambiental até cinco dias antes da data de realização da audiência.

*Com informações da Agência Brasília