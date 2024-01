Atropelamento resulta em óbito na Asa Sul

A condutora do veículo, uma senhora de 75 anos, nada sofreu, e permaneceu no local até a chegada do socorro

Na noite de ontem (4), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h21 para atender uma ocorrência de atropelamento de pedestre no Eixão Sul, na altura da 108.

Quando a equipe chegou ao local, se deparou com a vítima, um homem de 60 anos, já no solo. Ele apresentava diversas fraturas e estava em parada cardiorrespiratória. O protocolo de reanimação foi iniciado imediatamente, com apoio da equipe do SAMU que chegou ao local com um médico.

Porém, após 30 minutos de manobras, a vítima não respondeu à tentativa de restabelecimento dos sinais vitais e teve o óbito declarado no local.

A condutora do veículo, uma senhora de 75 anos, nada sofreu, e permaneceu no local até a chegada do socorro.

Duas vias precisaram ser interditadas para atendimento da ocorrência, e o local ficou aos cuidados da PMDF.