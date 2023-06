Atropelamento de pedestre resulta em vítima fatal na EPTG

O trânsito na faixa exclusiva foi interrompido para o atendimento

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou em um atropelamento com vítima fatal nesta quarta-feira (28), na EPTG.

Um ônibus da empresa Marechal conduzido por um homem de 56 anos, atropelou um homem de 27 anos, que estava caído na pista com diversas fraturas, em PCR e sinais incompatíveis com a vida. Não houve vítimas entre os ocupantes do ônibus.

O trânsito na faixa exclusiva foi interrompido para o atendimento.

O local ficou aos cuidados da PMDF.