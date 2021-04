Atletas do DF se destacam em competição sul-americana

Luis Felipe Moura, Luana Lira, Kawan Figueredo e Anna Lúcia Martins conquistaram medalhas no evento em Buenos Aires, Argentina

O Distrito Federal foi representado por quatro esportistas que se destacaram durante o Sul-Americano de Esportes Aquáticos, realizado na capital argentina, Buenos Aires, na última quinzena de março.

O grupo composto por Luis Felipe Moura, Luana Lira, Kawan Figueredo Pereira e Anna Lúcia Martins integra a seleção brasileira de saltos ornamentais, que contabiliza nove atletas brasileiros. Kawan e Anna Lúcia são contemplados pelo Bolsa Atleta, programa da Secretaria de Esporte e Lazer, benefício financeiro que auxilia nas despesas com a modalidade.

Na competição, o Brasil se sagrou campeão no quadro geral de saltos ornamentais. “Eu avalio a participação como de excelência. Foram cinco medalhas de ouro, sete de prata e duas bronze conquistadas durante a competição. Essa equipe está em preparação para a Copa do Mundo, que será o Pré-Olímpico e nosso grande foco. Com certeza a atuação deles aqui nos deixa animado para o Pré-Olímpico, ainda sabendo que eles possuem uma margem de melhora”, disse Hugo Parisi, atleta olímpico e chefe de equipe dos Saltos Ornamentais, para a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Entre as mulheres, Luana Lira e Anna Lúcia Martins voltaram para o Brasil com seis medalhas na mala. As duas levaram, respectivamente, as duas primeiras posições na prova individual de trampolim de 1 metro; segundo e terceiro lugares no trampolim individual de 3 metros.

E no trampolim sincronizado de 3 metros, Luana Lira fez dupla com Tammy Galera na conquista do ouro, sendo considerada a melhor atleta da competição, mesma condecoração concedida ao brasiliense Luis Felipe Moura.

“As duas últimas semanas de treino antes de viajar para a Copa do Mundo, o Pré-Olímpico (em Tóquio, no Japão), estão sendo no Rio de Janeiro, Continuamos firme nos treinamento, buscando um bom desempenho na competição”, destaca a paraibana, que viajará com a equipe em 10 de abril e competirá a partir do dia 20. Luana mudou-se para Brasília, aos 18 anos, dois anos após descobrir sua paixão dentro do esporte.

Campeão no trampolim de 3 metros, Luis Felipe Moura também conseguiu o segundo lugar no trampolim de 1 metro, prova que deu à Kawan Figueredo a sexta posição. Os dois formaram dupla no trampolim sincronizado de 3 metros, onde garantiram a medalha de bronze. Kawan, que conheceu a modalidade no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama, garantiu o primeiro lugar na plataforma sincronizada e o quarto na plataforma. Em dupla com a colega de equipe Tammy Galera, Felipe ficou com a prata no trampolim sincronizado de 3 metros.

As informações são da Agência Brasília