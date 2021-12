Atleta do DF é campeã de paracanoagem brasileira

A paratleta Andréa Pontes ganhou o ouro na prova realizada em Cascável (PR)

Os incansáveis treinos no Lago Paranoá valeram a pena. A brasiliense Andréa Pontes foi a campeã no Campeonato Brasileiro de Paracanoagem de Velocidade. A competição ocorreu nesse domingo (5), na cidade de Cascável (PR).

Andréa não competia há cinco anos e na primeira competição de retorno conquistou o campeonato e uma vaga para o Campeonato Sul-Americano de Paracanoagem, que ocorrerá em Montevideo (Uruguai), no próximo dia 16 de dezembro.

Com o tempo de 1:22.53, bem próximo ao da atual campeã mundial, a alemã Lillemor Koeper detentora da marca de 1:23.135, a paratleta conseguiu a vaga com folga e já almeja novas conquitas. :“Retornar às competições com esse resultado foi uma grande conquista e incentivo para não deixar mais a paracanoagem em segundo plano. Na expectativa de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira”, afirmou Andréa.