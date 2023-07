Atividade de educação ambiental no Parque Distrital do Tororó

A iniciativa foi idealizada pela Embaixada dos Emirados Árabes Unidos (EAU) no Brasil, que vem realizando uma série de atividades sustentáveis

A iniciativa foi idealizada pela Embaixada dos Emirados Árabes Unidos (EAU) no Brasil, que vem realizando uma série de atividades sustentáveis, já que em novembro deste ano Dubai será a sede da COP 28 – 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Agradecemos às instituições pela parceria em atividades que visam conscientizar e desenvolver o senso de pertencimento para a preservação do meio ambiente. Ações como essa são boas para alertar a população em zelar, não jogando resíduos na natureza”, enfatizou o presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer.

“Gratidão ao Governo do Distrito Federal por sempre dar suporte às iniciativas da embaixada; 2023 é o ano da sustentabilidade nos EAU. Por sermos anfitriões da COP 28, estamos muito atentos às questões ecológicas e de sustentabilidade”, comentou a encarregada de negócios da representação árabe, Rafeya Saeed Bushenain.

Na ocasião, também estiveram presentes ao evento: a assessora especial da Secretaria de Relações Internacionais do DF, Fabíola Nascimento; a primeira secretária da Embaixada da Guiana, Teandra McKay; a terceira secretária da Embaixada Suriname, Cassandra Amstelveen; e representantes dos órgãos parceiros.

*Com informações da Agência Brasília