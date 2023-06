Ataque de onças em Valparaíso deixa 14 ovelhas mortas

Existe uma mata fechada atrás de onde os animais estariam, e de acordo com as autoridades, as onças saíram de lá

Na madrugada de segunda para terça-feira, um ataque de onças no setor de chácaras Parque Marajó, em Valparaíso de Goiás, causou um prejuízo enorme: 14 ovelhas foram encontradas mortas e outras sobreviveram, mas estão feridas. Um caseiro que trabalha na região disse ter visto de duas a três onças rodando a região. “Fizemos a ronda para passar a noite toda aqui”, revelou ele. Segundo os relatos, foram ouvidos barulhos na região durante a madrugada, por volta das 3h, mas os moradores não saíram de suas casas por medo. De manhã, as ovelhas, que estavam presas, foram encontradas mortas. Existe uma mata fechada atrás de onde os animais estariam, e de acordo com as autoridades, as onças saíram de lá. O prejuízo financeiro chega a R$ 15 mil.