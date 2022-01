Assinatura do contrato de naming rights do Candangão BRB

Em cerimônia na tribuna Arena BRB Mané Garrincha, o secretário de Governo, José Humberto, comemorou a novidade

Por Elisa Costa

A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) conquistou o apoio necessário para que o campeonato candango volte a trazer a animação do futebol para a cidade.

Em cerimônia na tribuna Arena BRB Mané Garrincha, o secretário de Governo, José Humberto, comemorou a novidade. “Em nome do governo, quero trazer nossos cumprimentos por essa iniciativa envolvendo a câmara, nesta causa do esporte. Sempre que falo de esporte falo do futebol, porque tive a oportunidade de ser dirigente de clube, o futebol está no meu dia a dia”, disse.

Essa vitória é fruto do patrocínio do BRB à competição, via contrato de naming rights, assumido pelo Banco. A formalização desta parceria aconteceu nesta quarta-feira (26).

O presidente da Arena BSB, Richard Dubois, também estava presente e agradeceu o BRB pela parceria. “Hoje nós temos uma arena que é referência nacional e apesar da pandemia, é um dos melhores palcos do futebol brasileiro. Agradeço ao BRB”.

A deputada distrital Celina Leão (Progressistas), aproveitou a ocasião para pedir que as pessoas se vacinam e compareçam nos jogos. Celina Leão: “Quero agradecer ao Ministério Público, tivemos um crédito para futebol candango. Nós queremos público nos nossos estádios, as pessoas precisam se vacinar para que a gente volte a normalidade”.

Por fim, o vereador Daniel Vasconcelos agradeceu ao governador Ibaneis Rocha (MDB) pela oportunidade. “Agradeço ao governador Ibaneis Rocha pela oportunidade. Estamos lutando e trabalhando para trazer eventos para cá. Com muita luta, vamos realizar a supercopa em 20 de fevereiro. É uma engrenagem que todos no final saem ganhando”, afirmou.