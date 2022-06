Assalto a banco no Paranoá foi ordenado de dentro de presídio no Mato Grosso

Dos sete criminosos presos no assalto, três são do Mato Grosso e quatro são do Distrito Federal. Suspeita é de que o roubo teria sido encomendado por integrantes do Comando Vermelho

Por Tereza Neuberger

[email protected]

O assalto a uma agência bancária na madrugada desta segunda-feira (13), na região do Paranoá teria sido ordenado, planejado e financiado por detentos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com as investigações a ordem para o assalto teria partido de dentro de um presídio no Mato Grosso.

Sete integrantes da quadrilha foram presos após o roubo, dos quais três são do Mato Grosso e residiam no DF há cerca de dois meses. Os outros quatro envolvidos presos são um do Varjão,dois do Itapoã e um do Guará. A suspeita é de que pelo menos 15 pessoas tenham participado do ataque à agência bancária.

De acordo com o delegado chefe da 6ª Delegacia de Polícia, Ricardo Viana, os criminosos tinham todo um planejamento. “Entraram no banco e conseguiram bloquear o cofre, a presença só foi percebida porque o vigilante desconfiou”, afirma o delegado que acrescentou ainda que “eles chegaram muito perto do cofre principal”.

A suspeita é de que a ordem para o assalto teria partido de um presídio localizado no Mato Grosso, criminosos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) estariam envolvidos na ordem. De acordo com as investigações, o assalto foi bem orquestrado, planejado e os criminosos envolvidos receberam uma quantia alta para realizá-lo.

Um dos assaltantes chegou a cobrar R$ 2 mil para ficar de “vigia”, e cada integrante do grupo tinha função definida no roubo. Além da tarefa de vigiar o local, haviam responsáveis por serrar as grades e conduzir veículos na fuga. Ainda não se sabe quantos foram os envolvidos no assalto.

Parte dos criminosos podem ter fugido levando cerca de R$100 mil da agência bancária. As equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontraram um carro parado nas imediações da agência após o assalto. Quatro suspeitos estavam no veículo, que diante da abordagem acabaram detidos. Outros três carros suspeitos também foram vistos trafegando pela Avenida do Paranoá durante a abordagem, segundo a PM.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o turno da madrugada o vigilante acabou percebendo a movimentação dos criminosos ao ouvir o barulho de serra. O vigilante ligou para o 190 e acionou a PMDF. Ao chegar no local, os militares notaram que um dos vidros da agência estava quebrado, e a grade, cortada. Foi feita uma varredura no local, e os PMs avistaram pessoas no telhado da agência bancária, momento em que os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo, de acordo com PMDF.

A polícia revidou aos ataques e após negociações, dois criminosos desceram do telhado e se entregaram, sem apresentar resistência. Porém um terceiro envolvido tentou fugir, mas acabou detido em seguida.

Entre os detidos está uma grávida, de 21 anos, natural do Mato Grosso que mora no Distrito Federal há cerca de dois meses. A gestante coleciona passagens por tráfico de drogas e estelionato. Aos policiais a mulher disse que estava em um parque de diversões quando foi chamada pelo grupo para ir até o banco. Ela confessou ainda que sabia que os suspeitos planejavam cometer o crime, mas afirmou que desistiu de última hora e não participou da ação.

Os sete detidos foram ouvidos na tarde de terça-feira (14), e liberados após audiência de custódia.