Assaltante de Samambaia é preso pela PMDF

Na tarde de ontem (21), a Polícia Militar do DF, por meio do 11ª Batalhão de Samambaia, prendeu um indivíduo suspeito de roubar um estabelecimento comercial na QN 307 de Samambaia Sul.

Após receberem o chamado via COPOM, a equipe do Grupo Tático Motociclístico (GTOp31) foi até o local do crime, onde as vítimas relataram o ocorrido e apresentaram as filmagens das câmeras de segurança. Com base nas informações, a equipe iniciou o patrulhamento pelas imediações, e populares informaram que dois indivíduos haviam passado correndo e entregado duas mochilas para um homem em uma moto vermelha, que estava estacionada próximo do local.

Os policiais conseguiram prender um dos autores, que estava com os itens roubados, uma balaclava e as vestimentas usdas para cometer o crime. Os produtos e o envolvido foram levados à 26ª DP.

Foto: PMDF

Além da prisão do indivíduo e da recuperação dos produtos roubados, a polícia apreendeu a moto utilizada nos crimes. Ao chegar na DP, foi constatado que o autor do fato era o mesmo que estava cometendo diversos arrastões em Samambaia utilizando a moto vermelha.