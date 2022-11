Assaí inaugura quinta loja no Distrito Federal

Localizada no Trecho 3 do SMAS, a nova unidade é resultado do processo de conversão dos pontos de vendas de hipermercados adquiridos pela Companhia no ano passado

Brasília, novembro de 2022 – Menos de um mês após a abertura da loja ampliada no SIA, o Assaí Atacadista segue seu acelerado ritmo de expansão e abre as portas, nesta quinta-feira (10 de novembro), de sua 5ª unidade no Distrito Federal. Localizado no SMAS, S/N, Trecho 3, a poucos metros do ParkShopping Brasília e da Estação Shopping do Metrô, o Assaí Brasília Park Sul é a 4ª unidade do plano de conversões da Companhia entregue este ano no DF, em um período de quatro meses.

Até o início deste ano, o Assaí estava presente com duas unidades no Distrito Federal. A partir de julho, a quantidade já foi mais que dobrada com as aberturas de Ceilândia, Taguatinga Shopping, o novo Brasília SIA e, agora, com a inauguração do Assaí Brasília Park Sul. Ainda para este ano, está prevista a abertura do Assaí Asa Norte, no Setor Terminal Norte, o que marcará a chegada do Assaí no Plano Piloto da capital federal.

Além da localização estratégica e de fácil acesso aos(às) clientes, a unidade contará com um cardápio completo de serviços, que contempla Açougue, Cantinho do Churrasco, Empório de Frios, Cafeteria, Padaria e Adega de Vinhos, além de um mix de mais de 9 mil produtos. “Os clientes da região encontrarão uma loja ampla, agradável, com preços baixos e muito bem localizada. O Assaí Brasília Park Sul é uma unidade que atende à população do entorno e, ao mesmo tempo, também está na rota de clientes que frequentam o ParkShopping Brasília, ou que são de outras regiões, mas utilizam o Setor de Múltiplas Atividades Sul para se deslocar” afirma Mauro Peixoto, Diretor de Operações Norte e Centro-Oeste do Assaí.

O Assaí Brasília Park Sul conta com mais de 7,1 mil m² somente de área de loja, uma estrutura com 36 caixas de pagamento (com opções de passagem rápida para até 15 itens), mais de 1.000 vagas de estacionamento gratuito para carros e motos, além de um espaço interno com climatização e iluminação aperfeiçoadas, pé-direito alto, e corredores largos e espaçosos.

Mix de serviços

O Assaí Brasília Park Sul conta com mix variado de serviços para complementar a cesta de compras dos(as) clientes com mais economia. São eles:

Açougue: mais de 100 opções de cortes de carnes bovinas, suínas e de aves com peças frescas e de alta qualidade. Atendimento especializado com açougueiros(as) treinados(as) para oferecer ao(à) cliente o produto como desejar: cortado, fatiado ou moído. Opção também disponível de gôndola de autosserviço;

Adega de Vinhos: são mais de 300 rótulos da bebida para agradar até aos paladares mais exigentes. A lista é diversa e inclui variedades de países mundialmente conhecidos como grandes produtores vinícolas, como Argentina, Brasil, Chile, Espanha, França, Itália, entre outros;

são mais de 300 rótulos da bebida para agradar até aos paladares mais exigentes. A lista é diversa e inclui variedades de países mundialmente conhecidos como grandes produtores vinícolas, como Argentina, Brasil, Chile, Espanha, França, Itália, entre outros; Cafeteria: um espaço com ótimas opções de cafés, sucos, salgados e bolos para um momento de pausa entre as compras;

um espaço com ótimas opções de cafés, sucos, salgados e bolos para um momento de pausa entre as compras; Cantinho do Churrasco: todos os itens reunidos em um mesmo local para facilitar a vida dos(as) churrasqueiros(as), como carvão, sal grosso, temperos, cooler, tábuas e espetos. E o melhor: ao lado do açougue, para que fique tudo organizado e fácil de encontrar;

todos os itens reunidos em um mesmo local para facilitar a vida dos(as) churrasqueiros(as), como carvão, sal grosso, temperos, cooler, tábuas e espetos. E o melhor: ao lado do açougue, para que fique tudo organizado e fácil de encontrar; Empório de Frios: atendimento para a venda de frios, laticínios e embutidos fatiados ou fracionados, assim como azeitonas a granel, tudo ao gosto do(a) cliente(a), além da possibilidade de compra diretamente na gôndola de autosserviço;

atendimento para a venda de frios, laticínios e embutidos fatiados ou fracionados, assim como azeitonas a granel, tudo ao gosto do(a) cliente(a), além da possibilidade de compra diretamente na gôndola de autosserviço; Padaria: mais de 50 itens de panificação e confeitaria, como pães especiais, além do pão francês quentinho com fornadas de hora em hora e bolos e sobremesas geladas.

Na nova loja serão comercializados, ainda, mais de 9 mil produtos, com destaque para o incremento de queijos, vinhos e azeites. Estão incluídas ainda as demais categorias de alimentos, além de bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar, linha automotiva, pet, eletroportáteis, embalagens e descartáveis. No estacionamento da loja será possível encontrar 8 pontos de Eletropostos para o carregamento de carros elétricos. A iniciativa é 100% gratuita e faz parte da estratégia de transição energética do Assaí para matrizes sustentáveis. Atualmente, mais de 90% das lojas do Assaí são abastecidas a partir de fontes renováveis.

Ideal para quem busca economia, os preços no Assaí são, em média, de 10% a 15% mais baratos do que no varejo tradicional. O cliente economiza ainda ao se utilizar da política de dois preços – que traz economia tanto para quem compra itens unitários e também para aquisições em atacado. A unidade tem ainda o Televendas, ideal para o(a) comerciante que precisa de agilidade. Outra vantagem são as facilidades de pagamento, com diversos formatos aceitos, além do Passaí, a bandeira própria de cartão de crédito do Assaí e que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Inauguração Assaí Brasília Park Sul

Data: 10 de novembro de 2022 (quinta-feira);

Horário: 8h

Endereço: Smas, S/N, Trecho 3, Conj 5, Guará

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 7 às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 22h.