Assaí chega ao Plano Piloto e dobra número de lojas no DF

Localizada na Asa Norte, unidade será uma das maiores em área de vendas da marca

O Assaí inaugurou, nesta segunda-feira (12), sua unidade da Asa Norte, a primeira da rede no Plano Piloto. Assim, a companhia dobrou sua quantidade de lojas no Distrito Federal.

Até julho deste ano, o Assaí contava com três lojas no DF: as unidades de Ceilândia e SIA, inauguradas em 2010, e a primeira de Taguatinga, em 2019. “Eram espaços menores e que, com a crescente demanda da região, sabíamos da necessidade de expandir a nossa operação, porém precisávamos de pontos amplos, que comportassem a nossa estrutura e estivessem em regiões de fácil acesso aos(às) nossos(as) clientes” conta Mauro Peixoto, diretor de operações Centro-Oeste do Assaí.

Após adquirir os pontos comerciais de hipermercados em 2021, a rede pôde iniciar seu plano de expansão no Distrito Federal, além da ampliação e modernização das unidades já instaladas. A primeira do processo de conversões a ser entregue no país foi a de Ceilândia, em 26 de julho, que já existia, mas foi aumentada e recebeu novos serviços. A partir desta data, quatro outras lojas foram inauguradas: na região do Taguatinga Shopping, em setembro; a nova loja do SIA, em outubro; Brasília Park Sul, em novembro; e, agora, Asa Norte, em dezembro, que representa a chegada da marca na região do Plano Piloto.

As novas unidades, somadas, resultaram na criação de cerca de 1.900 novos postos de trabalho para a região, entre posições diretas e indiretas, além de movimentar o setor de construção civil. “Hoje, o Distrito Federal é a praça que conta com um parque de lojas entre os mais modernos e completos de serviços de nossa Companhia. É a região, por exemplo, com o maior número de eletropostos para recarregamento de carros elétricos da rede, com 10 estações no total. Isso sem falar da localização estratégica dessas novas unidades, em vias bastante movimentadas e próximas dos(as) nossos(as) clientes”, completa Peixoto.

O Assaí Asa Norte

Localizada na Setor Terminal Norte (STN), Asa Norte, em frente ao Boulevard Shopping, a unidade foi completamente reformada, e contará com mais de quase 10 mil m² de área de loja e um estacionamento que comporta mais de 950 carros e motos. O Assaí Asa Norte dispõe de um espaço agradável para compras, com climatização e iluminação aperfeiçoadas e sustentáveis, pé direito alto e corredores largos e espaçosos, além de uma estrutura com 42 caixas de pagamento, incluindo opções para compras rápidas de até 15 volumes e uma praça de alimentação. Entre os serviços, o Assaí Asa Norte traz opções de:

Açougue: Mais de 100 opções de cortes de carnes bovinas, suínas e de aves com peças frescas e de alta qualidade. Atendimento especializado com açougueiros(as) treinados(as) para oferecer ao(à) cliente o produto como desejar: cortado, fatiado ou moído. Opção também disponível de gôndola de autosserviço.

Cantinho do Churrasco: Todos os itens reunidos em um mesmo local para facilitar a vida dos(as) churrasqueiros(as), como carvão, sal grosso, temperos, cooler, tábuas e espetos. E o melhor: ao lado do açougue, para que fique tudo organizado e fácil de encontrar.

Empório de Frios: Atendimento para a venda de frios, laticínios e embutidos fatiados ou fracionados, assim como azeitonas a granel, tudo ao gosto do(a) cliente(a), além da possibilidade de compra diretamente na gôndola de autosserviço.

Adega de Vinhos: São mais de 300 rótulos da bebida para agradar até aos paladares mais exigentes. A lista é diversa e inclui variedades de países mundialmente conhecidos como grandes produtores vinícolas, como Argentina, Brasil, Chile, Espanha, França, Itália, entre outros.

Padaria: Além do pão francês quentinho também oferece mais de 50 itens de panificação e confeitaria, como pães especiais, com fornadas de hora em hora, além de bolos e sobremesas geladas.

Cafeteria: um espaço com ótimas opções de cafés, sucos, salgados e bolos para um momento de pausa entre as compras.

Com um mix de mais de 10 mil produtos, estão itens das categorias de alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis em um sortimento amplo e variado. Também é possível realizar as compras garantindo economia, já que o Assaí possui preços que variam de 10% a 15% mais baratos em relação ao varejo tradicional, tanto através de compras em atacado quanto em unitárias. Além disso, as compras de alimentos no Assaí Asa Norte podem ser parceladas em até 3x no cartão de crédito Passaí, bandeira própria da empresa, que possui benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado, mesmo se o(a) cliente adquirir apenas

um produto. Os(as) empreendedores(as) poderão utilizar o serviço de Televendas, que facilita o processo de compra para aqueles(as) que buscam agilidade para compras em grandes volumes.