Artesanato do DF marca presença em evento nacional

A Embratur, o Ministério do Turismo e a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados são os realizadores do evento, que terá dez painéis

O artesanato brasiliense marcou presença na exposição de artesanato no Espaço Mário Covas, na Câmara dos Deputados, dentro da programação do evento Semana do Turismo – O Turismo na Ordem do Dia, aberto nesta terça-feira (28), em alusão ao Dia Internacional do Turismo, comemorado em 27 de setembro.

A Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), o Ministério do Turismo (MTur) e a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados (CTur) são os realizadores do evento, que terá dez painéis abordando as perspectivas e tendências para o futuro dos mais variados segmentos de turismo.

As atividades acontecem no Espaço Mário Covas e nos Plenários 7 e 9 da Câmara dos Deputados, com a participação de autoridades do Legislativo e do Executivo, além de lideranças ligadas a entidades com atuação em âmbito nacional.

A abertura das comemorações contou com a presença do presidente da Embratur, Carlos Brito; do presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, deputado Bacelar, e do vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos.

Também participaram a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça; o presidente da Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes do Turismo (Anseditur), Ângelo Sanches, e a diretora-executiva do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), além de diversas autoridades do setor.

“O setor do turismo foi um dos primeiros a serem atingidos em virtude da pandemia, mas está se recuperando de forma rápida por conta da união de todos. Teremos a participação de autoridades e de entidades de grande relevância para um debate sobre o momento atual e sobre como devemos agir para garantir que o Brasil aproveite todo o seu potencial para o turismo”, disse Carlos Brito, durante o painel de Inauguração do evento.

Segundo o deputado Bacelar, um dos objetivos dos organizadores é chamar a atenção do Parlamento para a necessidade de aprovação de matérias que beneficiem e estimulem a retomada do setor, além de promover os destinos brasileiros e fidelizar os viajantes.

“Parlamentares, governos e empresários reconhecem a importância econômica do turismo, especialmente nos estados menos assistidos. Este é um dos setores econômicos cujo fortalecimento mais interessa ao Brasil. Hoje, a realidade do turismo vem até nós, em um evento único. Sim, o turismo está na ordem do dia da Câmara dos Deputados merecidamente, para o bem do Brasil ”, discursou Bacelar.

Em virtude de agendas no Nordeste brasileiro, o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, enviou um vídeo à inauguração da Semana do Turismo reafirmando a importância da união de forças, incluídas as do governo federal, para a superação da pandemia.

“Celebramos ontem o Dia Mundial do Turismo, que neste ano é ainda mais especial. Após as restrições impostas pela covid-19, estamos vivendo a verdadeira retomada do turismo. Quando dizemos que o turismo está na ordem do dia é porque, pela primeira vez na história, um governo coloca o setor na agenda econômica do país”, ressaltou.

O ministro salientou, ainda, que a preservação do território nacional é o grande diferencial competitivo que o Brasil possui. “Chegou a hora do turismo brasileiro”, completou.

Artesanato

A exposição de artesanato da qual a Setur-DF participa reúne estandes de todas as regiões brasileiras. Esculturas de barro e de ferro, flores do cerrado e produtos associados ao turismo ficarão expostos até o encerramento, que vai acontecer na quinta-feira (30).

A secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, destacou a importância de valorizar as manifestações culturais, que representam a alma de cada localidade. “Nosso governo trabalha para dar visibilidade ao artesanato local desde o início da gestão. Não houve um dia em que deixamos de trabalhar para fortalecer todos os segmentos do turismo em nossa cidade”, afirmou.

“Nossas ações têm sido focadas na qualificação do artesão e para viabilizar espaços para exposição e comercialização dos seus produtos, que traduzem a alma da nossa cidade. Os visitantes, ao vivenciarem boas experiências nas cidades, sempre querem levar uma peça de artesanato, que representa a lembrança dos momentos vividos”, acrescentou a secretária Vanessa Mendonça.

A Semana do Turismo tem o apoio da Anseditur, que realizou a mobilização para que os destinos turísticos pudessem expor peças de artesanato típicas nos estandes montados em frente à Biblioteca da Câmara dos Deputados.

Durante o painel de inauguração, as Baianas do Acarajé, a dupla sertaneja Tomás e Henrique, e um casal de jovens do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Planalto Central realizaram apresentações para marcar a diversidade cultural do Brasil.

Os painéis da Semana do Turismo serão transmitidos pelo portal da Câmara dos Deputados, por link na página da CTur

*Com informações da Agência Brasília

