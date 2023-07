Arrecadação de brinquedos, agasalhos e ações natalinas entram no calendário

Campanhas do GDF voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade ganham força com datas fixas na agenda, entre abril e dezembro

Voltadas para a população em situação de vulnerabilidade social, as campanhas Agasalho Solidário, Vem Brincar Comigo e Nosso Natal agora fazem parte do calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Realizadas em diferentes períodos, as ações têm duração de oito meses ao longo do ano e buscam aumentar a corrente de solidariedade do GDF com os moradores do Distrito Federal.

Todas as campanhas que agora se tornam permanentes foram idealizadas pela primeira-dama Mayara Noronha Rocha e abraçadas pela equipe de governo. Para a chefe de Políticas Sociais do Gabinete do Governador, Anucha Soares, ter um calendário fixo é mais um passo dado pelo governo no cuidado com as questões sociais.

“Ao tornar essas campanhas parte do calendário oficial, o governo demonstra um compromisso permanente com ações sociais direcionadas àqueles que mais precisam. Isso fortalece o trabalho dos órgãos governamentais envolvidos, das instituições privadas que participam e da sociedade que se empenha e se torna cada vez mais solidária. A inclusão das campanhas no calendário oficial do governo também aumenta a visibilidade e a importância atribuída a essas iniciativas”, avalia Anucha Soares.

O calendário de campanhas tem início em abril com o Agasalho Solidário, com a missão de arrecadar cobertas, casacos, meias, luvas, gorros, entre outros itens, para o combate ao frio.

A campanha está em andamento e recebe doações até o dia 17 deste mês | Arte: Divulgação

Essa ação vai até o mês de julho e, inclusive, as doações para esta temporada podem ser feitas até o dia 17. Os itens podem ser doados nas administrações regionais e nos batalhões do Corpo de Bombeiros (CBMDF), além dos 12 centros de referência especializados de assistência social (Creas), Rodoviária Interestadual de Brasília e Centro Pop da Asa Sul. A Defesa Civil, a Polícia Militar (PMDF) e o CBMDF também receberão os donativos.

As doações podem ser feitas de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. Os agasalhos precisam estar limpos e em bom estado. Preferencialmente, as peças devem ser colocadas em sacos plásticos transparentes, para facilitar a visualização.

Na sequência, entre agosto e outubro, o GDF atua com a Vem Brincar Comigo, que arrecada brinquedos e livros infantis para distribuir à população em situação de vulnerabilidade. Entre 2019 e 2021, a campanha arrecadou mais de 60 mil brinquedos.

Por fim, em dezembro, ocorre o Nosso Natal, que nasceu em 2019 com o objetivo de promover ações sociais natalinas nas áreas de gastronomia, saúde, educação, bem-estar e desenvolvimento social. Desde que foi criada, a campanha beneficiou mais de 112 mil pessoas.

Segundo Anucha Soares, as campanhas estimulam parcerias, voluntariado e doações, engajando diferentes setores da sociedade em prol de uma causa comum: ajudar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade.

Desde 2019, Nosso Natal já beneficiou mais de 112 mil pessoas | Foto: Vinícius de Melo/Agência Brasília

“Compartilhar um agasalho, um cobertor, doar seu tempo em prol dos que precisam, doar um brinquedo que já fez a alegria do seu filho e hoje está guardado sem função na sua casa são atitudes que denotam a nossa preocupação com o bem-estar da nossa comunidade”, afirma a gestora.

Com informações da Agência Brasília