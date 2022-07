Arraiá do Abrantes esquenta a noite de Planaltina

Festa organizada pelo deputado distrital Claudio Abrantes retorna de forma presencial depois de dois anos, com diversas atrações

O Arraiá do Abrantes, festa que já se tornou tradição em Planaltina, retornou em sua sexta edição presencial no último sábado (9/7), depois de uma pausa de dois anos. O evento é realizado pelo deputado distrital Claudio Abrantes (PSD), com o apoio de diversos amigos. A entrada foi gratuita.

“O Arraiá se tornou uma grande festa de amizade, de confraternização, e a gente estava com saudade disso aqui”, disse Claudio Abrantes. “Agradeço a presença da cada pessoa que está aqui, de cada amigo que veio passar conosco esta agradável noite de sábado”, completou o anfitrião.

A festa foi realizada na Chácara Nossa Senhora da Abadia, do ex-deputado Daniel Marques, que ficou repleta de amigos e apoiadores de Claudio Abrantes. Na Avenida Goiás, que dava acesso ao local, formou-se uma fila de carros até o Museu Histórico de Planaltina.

O clima aconchegante de Arraiá ficou por conta de uma caprichada decoração, rica em detalhes, comidas típicas e atrações variadas. Os grupos Quadrilha Xodó do Cerrado e Grupo Junino Arrasta-Pé fizeram apresentações de quadrilha.

A parte musical ficou por conta de variados talentos como Heverton & Heverson, DJ Gelin, Amanda Amaral, Henrique Dantas & Juliano, Hallan & Daniel, Danilo Vasconcelos e Thais Henriques, todos de Planaltina, e do Só pra Xamegar.

Além de todos os convidados presentes, tanto de Planaltina quanto de diversas outras regiões do DF, prestigiaram o Arraiá do Abrantes e falaram aos presentes nomes como a deputada federal Flávia Arruda; o empresário Paulo Octavio, presidente do PSD-DF, o filho André Kubitschek e a esposa Anna Christina; e o professor Fábio Sousa.

Em 2021, a festa deu espaço ao Arraiá Solidário, que ocorreu em forma de arrecadação de mantimentos, roupas, calçados e brinquedos para doação à população em situação de vulnerabilidade social do DF.

“Fica a gostosa sensação do dever cumprido, de poder reunir os amigos e trabalhar para manter as nossas tradições, nossa identidade”, comentou Claudio Abrantes. “Se Deus quiser, ano que vem tem mais”, finalizou.