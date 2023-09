Áreas do Plano Piloto ficam sem energia neste domingo(3) para manutenção

O desligamento da rede elétrica deve durar apenas uma hora

Endereços do Plano Piloto ficarão sem energia, neste domingo (3), para manutenção de rede. O desligamento programado é para evitar acidentes durante a execução dos trabalhos.

Por uma hora, das 9h às 10h, a interrupção afetará as CRS 507/508, 507 (blocos A a C) e 707, além da SEPS 713/913, Bloco D. Em seguida, a manutenção de rede segue para as CRS 506/507, 506 (blocos A a C) e 706, que ficam sem energia das 10h30 às 11h30.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília