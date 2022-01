Áreas de Taguatinga e Sobradinho ficam sem energia

Previsão é de que o serviço seja restabelecido no início da tarde

As quadras B1 e C11 de Taguatinga ficarão sem energia, neste domingo (30), até as 16h30, para recondutoramento de rede. A interrupção no fornecimento é para evitar acidentes e transtornos à população.

Também neste domingo, dois endereços de Sobradinho estão sem energia. Até o meio-dia, em razão de poda de árvores, a Caesb e o Condomínio Recanto Real ficam sem energia. E até as 13h, a interrupção afetará os blocos 3 ao 7 da Quadra Central, para substituição de disjuntores.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.