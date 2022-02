Áreas de quatro regiões sem energia nesta terça-feira (1º)

Jardim Botânico, Arniqueira, Brazlândia e Itapoã receberão serviços na rede elétrica. Desligamento é temporário

O Jardim Botânico e Arniqueira ficarão sem energia, temporariamente, nesta terça-feira (1º). Obras de substituição de rede convencional por rede compacta protegida serão realizadas no local. Também em Brazlândia e no Itapoã terá o fornecimento de energia interrompido para poda de árvores programadas.

A partir das 8h30 até 11h30, a previsão é de que falte energia nos conjuntos C ao E da Quadra 8 e o conjunto A da Quadra 9, todos na 3ª etapa do Setor Habitacional Jardim Botânico.

Em Arniqueira, o desligamento será das 9h às 16h30, na QS 8 (conjuntos 230A, 230B, 230C, 230D, 230E, 440B e 450A), na QS 10 (conjuntos 110A, 110B e 110C) e nas chácaras 53, 110, 111, 121, 123 a 128 e 131 do Setor Habitacional Arniqueira.

No Itapoã, a poda de árvores deverá ser feita de 9h às 14h, quando deve faltar energia nas quadras 20, 33, 49 a 54, 56, 58 e 61 do Del Lago. E até as 15h, o mesmo serviço interrompe o fornecimento nas chácaras 170, 172 a 174, 176 a 179 e 181, da Gleba 2, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.