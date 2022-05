Áreas de quatro regiões sem energia, domingo, para intervenções na rede

A interrupção, que previne acidentes, será necessária para execução de serviços na rede elétrica

O domingo (29) terá horários sem energia para moradores e comerciantes de endereços localizados no Plano Piloto, Cruzeiro, Sudoeste e Águas Claras. A interrupção, que previne acidentes, será necessária para execução de serviços na rede elétrica.

No Plano Piloto, os serviços foram divididos em quatro horários diferentes. Das 7h30 às 13h, o seccionamento de circuitos e correção de defeitos em caixas deixa sem energia a HCGN 709 (blocos A ao F e S) e a SCLRN 709 (bloco E). Em Águas Claras, nesse mesmo período será afetada a Rua 300, lotes 26 e 32.

Das 8h30 às 12h, será feita correção de ponto quente, afetando a CLN 315 (Bloco B, Loja 2), SCS Quadra 3, Hospital Sarah Kubitschek, Shopping Pátio Brasil, SCS Sul Quadra 6, edifícios Arnaldo Dumont Vilares, Citibank, José Severo, Sofia, Sônia, Venâncio III, Guanabara e Jesse Freire.

O mesmo serviço será feito das 13h30 às 17h, demandando interrupção no fornecimento de energia ao Ministério do Transportes, Anexo, Bloco R. E, das 13h30 às 18h, será feita a substituição de conexões defeituosas, deixando sem energia as HCGNs 709 (Bloco G, casas 7, 27 e Lote 17) e 710 (blocos A a E).

Cruzeiro, Sudoeste e Águas Claras

No Cruzeiro e no Sudoeste, o desligamento também será para correção de ponto quente. Das 8h30 às 12h, a operação afetará o Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 2, Lote 420/440, Edifício City Office, e a SQSW 104, Avenida Jaqueiras.

No mesmo horário, Águas Claras passará por substituição de chave fusível e cruzeta. Para tanto, ficarão sem energia Rua 3, Lote 2; Avenida das Araucárias, lotes 115 e 1295; Colônia Agrícola Vereda Cruz, Chácara 40, Lote 15 e Rua Manacá, lotes 1 a 3 e 3/4, Quadra 101, Lote 7.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília