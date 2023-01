Áreas de cinco RAs sem água nesta quinta (19) para melhorias no sistema

Fornecimento será suspenso no Park Way, Núcleo Bandeirante, Águas Claras, Candangolândia e também em Planaltina

Endereços de cinco regiões administrativas ficarão sem água nesta quinta-feira (19). É que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai executar melhorias no sistema de abastecimento. A suspensão será das 8h às 22h, no Park Way, Núcleo Bandeirante, Águas Claras, Candangolândia e Planaltina.

No Park Way, a interrupção afetará as quadras SMPW Q 1 a 5, SHA CJ 3 CH 21 a 41, SHA CJ 7 CH 2 a 28 (somente chácaras pares), SHA CH 30 e 31, CH 65A e CH Rádio Jovem Pan.

Em Águas Claras, o serviço não estará disponível na Q 201 Sul, Q 202 Sul, Q 203 Sul, Q 204 Sul. Rua Tamboril Sul, Rua Manacá Sul, Rua Ipê Amarelo Sul, Rua Pitangueiras Sul, Avenida das Araucárias lotes 115 a 1.055, Rua 3 Sul, Rua 4 Sul, Rua 5 Sul, Rua 7 Sul, Rua 8 Sul e Rua 9 Sul. Já em Planaltina, ficarão sem água o Setor Tradicional Norte (STRN) e o Setor Tradicional Central (STRC).

Será suspenso o abastecimento de todo o Núcleo Bandeirante, incluindo o bairro Metropolitana, o Setor de Indústrias Bernardo Sayão (SIBS), o Museu da Memória Candanga e o Setor de Postos e Motéis Sul (SPMS). Toda a região de Candangolândia também ficará sem água no período programado.

Conforme o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, todas as residências devem ter uma reserva de água com o volume correspondente ao consumo médio diário. A medida visa prevenir transtornos durante a suspensão do fornecimento.

Além disso, segundo o parágrafo único, o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água, e posteriormente pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial. Mais informações podem ser obtidas pelo número 115.

Com informações da Agência Brasília