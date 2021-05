Área rural de Brazlândia tem três dias de operação

O policiamento na área rural está reforçado com rondas ostensivas e mais seis pontos de bloqueios montados em locais estratégicos

A PMDF deu início a Operação Bloqueio Rural na noite desta quinta-feira (06), com o intuito de reduzir os índices criminais na área rural de Brazlândia. O policiamento ficou concentrado em um estacionamento na BR 070, às 18h. O reforço no policiamento seguiu durante a noite. O policiamento na área rural está reforçado com rondas ostensivas e mais seis pontos de bloqueios montados em locais estratégicos.

A Operação Bloqueio o Rural foi elaborada durante a última semana pelo Batalhão de Policiamento Rural (BPRural) e pelo Comando de Policiamento Especial (CPEsp). Asatividades terão o apoio também das equipes ostensivas de área, policiais do 8º, 10º, 12º e 19º Batalhão, BPEsc, BPTran e equipes especializadas. A operação será coordenada pelo Major Adauto comandante do BPRural.

A operação segue até o sábado (08) devido ao maior fluxo no trânsito de pessoas e veículos na região durante este período.





As informações são da PMDF