Área da Catedral é preparada para a festa de Nossa Senhora Aparecida

Iluminação externa foi restabelecida, espelho d’água passou por limpeza e parte externa próxima ao templo passou por manutenção

Importante ponto turístico do Distrito Federal, a Catedral Metropolitana de Brasília Nossa Senhora Aparecida está sendo preparada para a festa de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, na próxima sexta-feira (12). A iluminação externa foi restabelecida pela Companhia Energética de Brasília (CEB) após o furto dos cabos e as calçadas próximas ao templo católico passam por manutenção, executada pelo programa GDF Presente, pela administração regional do Plano Piloto e pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Além disso, o espelho d’água passou por limpeza e foi preenchido. Foram utilizados 23 caminhões-pipa, sendo que cada um pode comportar entre 8 mil e 15 mil litros de água. “Atendemos a solicitação da Catedral para oferecer a melhor festa possível para os fiéis”, salienta o coordenador do Polo Central 3, Alexandro César Araújo.

Os cuidados com o espaço religioso e turístico, que ocorrem durante todo o ano, foram intensificados nas últimas semanas devido à chegada da tradicional homenagem à Padroeira do Brasil e de Brasília. “O Governo do Distrito Federal está sempre atento às demandas da população e de prontidão para promover a zeladoria dos espaços públicos, incluindo a Catedral de Brasília, um lugar de fé e de reunião de milhares de pessoas”, ressalta o administrador regional do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

O padre Agenor Vieira, pároco da Catedral de Brasília, conta que as honrarias à Padroeira já começaram. Desde terça-feira (3), a igreja recebe a Novena em Honra à Nossa Senhora Aparecida, com missas às 19h30. A homenagem segue até o dia 11. “Para nós, é a festa mais importante do DF. Esperamos reunir mais de 100 mil fiéis na Esplanada dos Ministérios”, comenta. Em 2022, cerca de 60 mil pessoas estiveram presentes na celebração.

Ícone turístico

Localizada na Esplanada dos Ministérios, a Catedral de Brasília foi projetada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 31 de maio de 1970. O monumento histórico e artístico nacional recebe milhares de visitantes diariamente. É possível conhecer a parte interna do templo religioso de terça a sábado, das 8h às 16h45, e aos sábados, das 7h às 17h40. Não são permitidas visitas nos horários das missas, que ocorrem de terça a sexta-feira, sempre às 12h15, aos sábados, às 17h, e aos domingos, em três horários – 8h, 10h30 e 18h.

Para a professora Jessica de Sousa, 32 anos, o que mais impressiona na Catedral é a arquitetura. Estudante de engenharia civil, ela elogia as colunas de concreto, que têm 42 metros de altura, cada uma, e convergem num círculo central. Discorre também sobre os anjos pendurados por cabos de aço na cúpula da igreja e sobre o contraste entre o azul do céu brasiliense e o branco do monumento. “Estudo sobre isso, entendo como tudo foi calculado, então é muito interessante ver de perto, mostra que é possível fazer”, afirma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jessica é do Rio de Janeiro e veio a Brasília para prestar uma prova de concurso. No pouco tempo em que ficou na casa do tio, o bombeiro André Luiz da Silva, 48, conheceu uma série de monumentos cívicos. “Sempre que vem alguém para cá, faço esse passeio. E a catedral é um ponto obrigatório, junto com a Torre de TV, o museu… São locais muito legais. E eu gosto de vir mesmo morando aqui, é bom para olhar com calma”, diz André.

A professora Roseane Palma, 47, do Pará, também veio a Brasília para participar de um concurso e conseguiu separar um momento para homenagear Nossa Senhora Aparecida, de quem é devota. Na visita ao templo, ela elogiou a conservação do espaço. “Não poderia fazer a prova sem vir aqui antes. Fiquei encantada, é um lugar lindo, muito bem-cuidado. Mostra que o governo preza por esse monumento, que fica bem no centro da capital do nosso país e é tão importante para todos nós”, pontua.

Reparos

Recentemente, o cabeamento dos refletores do espelho d’água da capital foi furtado, prejudicando a iluminação do templo religioso. A CEB, então, iniciou a reposição dos fios na última quinta-feira (5) e, na noite de sábado (7), os aparelhos já haviam voltado a iluminar a catedral. Segundo a companhia, outros reparos ainda serão executados nesta segunda (9).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foram extraviados 200 m de cabos de cobre com 4 vias de 10 mm². Já para o conserto do dano, foram utilizados 194 m de cabo 4 x 16 mm² e 6 m de cabo 4 x 4 mm². O custo total foi de R$ 6.820,03. O trabalho mobilizou sete eletricistas, um engenheiro e um técnico de segurança.

O preenchimento do espelho d’água também vai evitar que criminosos voltem a agir no local.

Com informações da Agência Brasília