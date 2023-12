Arapoanga terá iluminação pública ampliada

O projeto visa promover melhorias substanciais na infraestrutura energética da região, alinhando-se às demandas emergentes

Em consonância com as emendas propostas pelos deputados distritais Pepa e Jorge Vianna, a Administração Regional de Planaltina e a Companhia Energética de Brasília (CEB) formalizaram, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (18), um aporte financeiro de R$ 177.998,05 para a ampliação dos pontos de iluminação pública no Setor Habitacional Vale do Sol Arapoanga, no Condomínio Vale do Sol, conjunto CR. Confira aqui o Extrato do Contrato de Serviços nº 4/2023.

O projeto visa promover melhorias substanciais na infraestrutura energética da região, alinhando-se às demandas emergentes do novo cenário urbano em Arapoanga, uma das mais novas regiões administrativas do Distrito Federal. O foco específico da ação recai sobre a otimização da iluminação pública e rede de energia elétrica, estabelecendo alicerces para um desenvolvimento sustentável e seguro.

Conforme a Administração Regional de Planaltina, a pertinência dessa iniciativa é respaldada não apenas por sua relevância técnica, mas também por atender às expectativas da comunidade local.

A iniciativa representa uma medida estratégica para fortalecer a segurança pública, reduzir riscos urbanos e fomentar o desenvolvimento econômico local. Ao conferir mais visibilidade aos espaços urbanos, o projeto contribui para a prevenção de delitos, além de incentivar a atividade comercial e a vitalidade da região.

