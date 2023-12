Arapoanga celebra primeiro aniversário com programação cultural gratuita

Uma das caçulas do DF, a cidade tem obras de saúde, educação e assistência social anunciadas; festa começa nesta quinta-feira (21)

Localizada a 43 quilômetros do Plano Piloto, Arapoanga é uma das cidades mais novas do Distrito Federal. O antigo bairro de Planaltina abriga mais de 47 mil moradores e completa um ano como região administrativa (RA) nesta quinta-feira (21). Como presente de aniversário, em breve, serão construídos novos equipamentos públicos, como um Restaurante Comunitário, uma unidade de pronto atendimento (UPA), um terminal rodoviário, escolas e creches.

A comemoração do marco será realizada no 1º Fest Comércio, uma programação cultural organizada pela administração regional e por comerciantes locais. Nesta quinta-feira (21), ocorrem os shows dos músicos Rick & Rangel, William & Deivid, Robson Ferraz, Tiago Mura e Marcos Caçula. Na sexta (22), haverá Pedro Paulo & Matheus, Sambrasília, Filhos de São Jorge e Marcos Caçula. As apresentações começam sempre às 19h, em frente à sede da Administração Regional do Arapoanga, na Avenida Erasmo de Castro. Acompanhe a programação pelo Instagram da cidade.

Desenvolvimento como prioridade

A implantação da RA ocorreu em novembro deste ano, com o anúncio dos novos equipamentos públicos. A criação da cidade, por sua vez, foi oficializada em 21 de dezembro de 2022 no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Na mesma data, também foi criada a RA de Água Quente, que, até então, era vinculada ao Recanto das Emas.

“Agora, o governo consegue olhar mais para a nossa cidade e trazer benefícios diretamente para a nossa população”, avalia o administrador regional do Arapoanga, Sérgio de Araújo. “A festa de aniversário é uma demonstração da força do nosso comércio. Nesse primeiro ano, evoluímos demais. Ganhamos uma pista de bicicross, e estamos cuidando do córrego que corta a região e correndo atrás de mais benfeitorias e das obras que vão trazer mais qualidade de vida aos nossos moradores.”

No último dia 18, uma boa notícia para a cidade foi publicada no DODF. Será aplicado um aporte financeiro de R$ 177.998,05, proveniente de emenda parlamentar, para a ampliação dos pontos de iluminação pública no Setor Habitacional Vale do Sol Arapoanga, no Condomínio Vale do Sol, conjunto CR. A medida visa promover melhorias substanciais na infraestrutura energética e na segurança da região.

Já no âmbito de cuidado com os espaços públicos, nesta semana, uma área de descarte irregular de lixo na Rua 2 do Arapoanga, que faz ligação com Planaltina, recebeu o projeto de Cara Nova, do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Além da retirada de entulho e lixo verde, houve plantio de 300 mudas de plantas, instalação de meios-fios e pneus de contenção. “Pedimos à população que, a partir de agora, conserve esse lugar como um ponto de convivência”, aponta o administrador da cidade. Outras ações também foram registradas, como recapeamento asfáltico e roçagem das vias.

História

O Arapoanga surgiu da ocupação de fazendas na região de Planaltina em meados de 1980 e ocupa área de 2.198,58 hectares – o equivalente a mais de 2 mil campos de futebol. Dados da última edição da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) mostram que 51% dos moradores são do sexo feminino, 56,9% nasceram no próprio DF e a idade média é de 30,2 anos. Além disso, a renda per capita é de R$ 1.680, e a renda domiciliar, R$ 2.270.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com um ar interiorano, a cidade concentra o movimento comercial na Avenida Erasmo de Castro, onde está localizada a administração regional, e na Avenida Água de Coco. É nessa segunda via que o comerciante Guilherme Aguiar Santos, 29 anos, mantém uma loja de cosméticos e perfumaria. Ele, que é nascido e criado no Arapoanga, acredita que a cidade tem muito a crescer nos próximos anos. “Sendo uma cidade mesmo, não mais um bairro, acho que mais investimentos devem vir para cá, com mais construções, e isso será ótimo para os negócios e para o movimento de clientes”, avalia.

A noiva de Guilherme, a esteticista Ana Caroline da Silva, 32, nasceu no Piauí e, ainda na infância, mudou-se para a região administrativa. Agora com o projeto de criar uma família com o companheiro, ela não pretende trocar de endereço. “Para mim, aqui é um ótimo lugar para viver. A comunidade se ajuda, os moradores e os comerciantes estão sempre de olho um no outro”, diz ela.

Com informações da Agência Brasília