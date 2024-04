Aprovados para primeira edição da Rede Comunidade são divulgados

A Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF) divulgou, nesta segunda-feira (29), a lista de contemplados para a primeira edição do Projeto Rede Comunidade. O programa é uma parceria da pasta com o Sebrae.

As aulas desta primeira turma serão sediadas na Administração Regional da Samambaia, de 6 a 10 de maio, das 14h às 18h. Os alunos que foram contemplados passaram por análise da comissão de seleção e, ao serem aprovados, receberam um e-mail informativo com todas as orientações necessárias para o início do curso.

O Projeto Rede Comunidade foi lançado dia 10 de abril e tem como objetivo a profissionalização das organizações da sociedade civil (OSCs). Serão oferecidas disciplinas como formalização, projeto para entidade, prestação de contas, gestão de OSC, marketing digital e emenda parlamentar.