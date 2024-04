Homem é preso suspeito de causar incêndio em gráfica na Vicente Pires

Na última sexta-feira (26), a equipe da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SIC VIO) da 38ª Delegacia de Polícia (DP) realizou a prisão de um homem, de 36 anos, por envolvimento em um incêndio criminoso em uma gráfica localizada na Rua 3 de Vicente Pires.

De acordo com informações obtidas durante as investigações, o indivíduo, acompanhado de outro suspeito ainda não identificado, provocou o incêndio na gráfica de forma intencional na mesma data da prisão. As chamas se espalharam rapidamente, colocando em risco a vida de diversos moradores do condomínio onde o estabelecimento comercial estava situado.

Além disso, as investigações revelaram que os suspeitos utilizaram um veículo Fiat Uno branco e estiveram no local dias antes do crime, planejando o ataque. O outro indivíduo envolvido no incidente permanece foragido.