Aprovado reajuste para diretores escolares e gratificação para coordenadores pedagógicos

Com a tramitação concluída na Casa, a proposta vai à sanção do governador Ibaneis Rocha

O reajuste para diretores, vices, chefes de secretarias e supervisores noturnos das escolas da rede pública do Distrito Federal foi aprovado no plenário da Câmara Legislativa em segundo turno e redação final, nesta quarta-feira (23).

O projeto de lei nº 2.569/22 é de autoria do Executivo e também cria a Gratificação de Atividade de Coordenação Pedagógica para professores da educação básica que exercem a função de coordenadores pedagógicos. Com a tramitação concluída na Casa, a proposta vai à sanção do governador Ibaneis Rocha.

Segundo a proposição, serão acrescidos R$ 250,00 às funções diretivas. O GDF argumenta que as remunerações desses cargos estão congeladas desde 2014. Ao parabenizar o governo pelo projeto, o deputado Professor Reginaldo Veras (PDT) destacou:

“Os diretores trabalham muito e, praticamente, tiram ‘do bolso’ para trabalhar”. O parlamentar considerou, contudo, a correção “muito miúda”: “Ela não condiz com a responsabilidade e carga de trabalho dos gestores. Deveria ser muito maior”.

Com relação à gratificação de coordenação pedagógica, o PL fixou o valor em R$ 300,00. De acordo com o texto, o quantitativo de coordenadores pedagógicos será estabelecido por portaria editada pelo secretário de Educação. Ainda segundo o PL, a gratificação será limitada a três mil cotas.

*Com informações de Denise Caputo – Agência CLDF