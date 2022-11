Aprovada criação de parcelamento em Sobradinho II

A área particular, conhecida como Chácara São José, terá 160 unidades residenciais para abrigar até 527 moradores

A região administrativa de Sobradinho II terá um novo parcelamento do solo, chamado Chácara São José, para abrigar até 527 pessoas em 160 unidades habitacionais. O projeto urbanístico para a criação da área foi aprovado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio do Decreto n°43.916, assinado pelo governador Ibaneis Rocha e publicado na terça-feira (8) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

No local, que é particular, está disponível para parcelamento uma área total de 35.249,30 m². Serão criados 25 lotes para usos comercial, industrial, prestação de serviços, institucional e residencial, além de equipamentos públicos comunitários e urbanos.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) foi responsável pela análise do projeto. Em março deste ano, a criação do novo parcelamento passou pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan).

Na ocasião, foram realizados todos os estudos urbanísticos, de meio ambiente, de trânsito e consultas às concessionárias de serviços públicos. Além disso, a criação da área está prevista no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) de 2009.

Próximos passos

A partir da publicação, o responsável pela área terá o prazo de 180 dias para dar entrada no pedido de registro dos imóveis em cartório. Cabe ao responsável executar as obras de infraestrutura no local.