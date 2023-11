Aprovada a criação do Dia da Mulher Advogada

A proposta foi aprovada em primeiro e segundo turnos e segue para sanção ou veto do governador.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (31), o projeto de lei nº 176/2023, de autoria da deputada Jaqueline Silva (MDB), que estabelece o dia 15 de dezembro como o Dia da Mulher Advogada no Distrito Federal.

“Segundo o quadro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), as mulheres são maioria e isso é uma grande conquista. No Distrito Federal, temos mais de 24 mil mulheres advogadas. Fica evidenciado, portanto, a força dessas profissionais, que exercem bravamente as suas profissões e militam em busca de espaço e reconhecimento, superando desafios, quebrando paradigmas e ocupando o seu lugar na sociedade através da advocacia”, afirma a deputada na justificativa do projeto.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF