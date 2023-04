Após Santa Maria, Planaltina recebe Plano de Intervenção Urbana

A região foi a segunda a receber neste mês a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação para discutir o planejamento urbano local

Tendo como princípios três pontos principais, sendo eles: a ocupação de área pública, a exemplo dos puxadinhos de comércios; o estudo de intervenção viária; e a dinamização da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos), para permitir o desenvolvimento econômico do local, o Plano de Intervenção Urbana (PIU) da cidade de Planaltina DF foi apresentado. A região foi a segunda a receber neste mês a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) para discutir o planejamento urbano local.

O diagnóstico foi apresentado aos participantes pela pasta em reunião na última quarta-feira (5), e ele busca detectar os principais desafios encontrados em Planaltina. Para sua realização, contudo, a equipe técnica da Seduh fez um levantamento completo na cidade durante 5 meses. Entre os principais problemas detectados, é possível destacar a falta de acessibilidade para pedestres e cadeirantes, a ocupação desordenada de calçadas e becos, cercamento de áreas públicas, estacionamentos irregulares, lotes institucionais desocupados e prédios acima da altura permitida pela Luos.

Para a subsecretária de Desenvolvimento das Cidades da Seduh, Andrea Mendonça, “Agora é a hora para estudarmos Planaltina e verificar o que é possível fazer para melhorar a cidade”. Segundo ela, está havendo uma avaliação do que é necessário fazer de adequação nas normas de uso e ocupação do solo para realizar ajustes na Luos, além de outras ações para resolver os problemas da RA.

O objetivo, com isso, é apresentar o diagnóstico à equipe da Administração Regional de Planaltina para equiparar o levantamento com as reais demandas da cidade e também para que a equipe possa acrescentar suas sugestões. “Essa reunião é muito importante para consolidar nosso trabalho e oferecer à população uma Planaltina melhor, com mais planejamento urbano”, pontuou o administrador regional de Planaltina, Wesley Fonseca. Segundo o titular, a colaboração com a Seduh só tem a beneficiar a população que lida todo dia com os principais desafios da região.

A expectativa é, de acordo com a subsecretária de Desenvolvimento das Cidades, que ainda neste mês de abril as administrações regionais de Planaltina e de Santa Maria, primeira cidade a receber a avaliação, entreguem na sede da Seduh os diagnósticos com as suas contribuições.

Logo após, um questionário será feito com a população de cada RA para que os moradores apontem o que pode melhorar na região. Depois disso, a Seduh e cada uma das administrações regionais vão elaborar uma proposta conjunta para apresentar novamente à comunidade, em audiência pública.

A previsão é de que cada etapa do Plano de Intervenção Urbana possa ser aprovada de forma independente. Até o momento, também há estudos elaborados para Taguatinga, Guará, SIA e Lago Sul.