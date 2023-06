Após quarentena, lêmures podem ser visitados pelo público

O Julien e a Pandora são da espécie lêmure-de-cauda-anelada, que inspirou personagens da animação Madagascar

Após passarem 49 dias em isolamento no Hospital Veterinário do Zoológico de Brasília, o casal de lêmures finalmente está pronto para ser visitado. Os animais foram para o recinto definitivo na manhã desta segunda-feira (12).

O Julien e a Pandora são da espécie lêmure-de-cauda-anelada, que inspirou personagens da animação Madagascar. Os animais são considerados ameaçados de extinção e dependem de esforços em cativeiro para não desaparecerem da natureza. Os dois vieram do Zoológico de Itatiba, em São Paulo, e chegaram em Brasília em 24 de abril.

Durante o esquema de quarentena de primatas, os lêmures passaram por exames de forma cuidadosa para que não ficassem estressados. Além disso, as equipes de comportamento e bem-estar do Zoo acompanharam os animais para ajudá-los na adaptação.

Os lêmures foram transferidos para um recinto, no gatário. Além de vegetação, o espaço conta com troncos, galhos e cordas. Os animais são predominantemente herbívoros e, no Zoológico de Brasília, receberão como alimento frutos, folhas, legumes e insetos.

*Com informações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília

*Com informações da Agência Brasília