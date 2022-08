Após 95 dias, chuva é registrada em pontos do Distrito Federal

Choveu em pontos isolados em regiões da capital. Calor deve voltar no fim de semana segundo Inmet

Por Marcos Nailton

Finalmente voltou a chover no Distrito Federal, registros foram feitos em áreas isoladas do DF na região do Plano Piloto nesta quarta-feira (10), essa semana fria aliviou um pouco a seca na capital, mas no fim de semana a previsão é pela volta do tempo seco. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar de não haver registros nas estações do Inmet, até às 17h desta quarta houve a confirmação a partir de informantes usuários e radialistas que informaram ao instituto a presença de chuvas do DF. Como no Setor de Rádio e TV Sul e na Octogonal.

De acordo com o Inmet, ainda há chances de chuvas nesta semana, nesta quinta e sexta-feira. O frio deve ficar intenso, atingindo a temperatura mínima de 11ºC e a máxima de 26ºC/27ºC, a umidade relativa do ar ficará a máxima em 70% e mínima de 30%.

Vale ressaltar que o DF estava desde o dia 7 de maio sem chover, há 95 dias. O instituto emitiu alerta laranja de perigo para a queda da temperatura na capital. A explicação para o frio é a presença de uma massa de ar polar que chegou ao país nesta quarta.

O alerta de perigo é o segundo mais alto em uma escala de quatro avisos. De acordo com a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, o declínio brusco da temperatura pode trazer riscos à saúde dos moradores do DF. “Quando for quente na seca a gente pede para evitar de fazer atividades físicas, porque está quente e com baixa umidade. E quando for frio fica mais fácil de desenvolver doenças respiratórias, porque vai ter uma chuva fraca e vai poder ter esse problema de saúde caso saia sem agasalho”, contou a meteorologista.

Durante o fim de semana as temperaturas voltam a subir e a seca se instaura novamente, com o céu apresentando poucas nuvens e as temperaturas ficando entre 13ºC de mínima e 27ºC de máxima no sábado. A umidade do ar máxima ficará em 80% e a mínima em 35%. No domingo a situação é similar, tendo diferença apenas na umidade, sendo máxima de 75% e mínima de 30%.

Essa massa de ar frio vem reduzindo temperaturas nas regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste.. Ao todo, são 15 estados com alerta laranja de declínio de temperatura no país.

Mesmo com esse curto período de umidade alta, a Defesa Civil do DF alerta a população para alguns cuidados necessários para esse período de seca que volta no fim de semana. A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) envia informes de alertas via mensagens de SMS à população, destacando a possibilidade de condições climáticas que possam causar transtornos à sociedade. Interessados podem fazer o cadastro para recebimento dos torpedos enviando uma mensagem de SMS com o CEP de sua residência para o número 40199.