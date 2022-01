Apesar de reservatórios cheios, ainda é preciso ter atenção redobrada

As autoridades alertam que é preciso consumo consciente de água como regra para toda a população, mesmo no período de chuvas

O volume de chuvas no Distrito Federal nas últimas semanas impactou de forma direta nos níveis dos reservatórios do DF. Os principais, Descoberto e Santa Maria, apresentam atualmente uma capacidade alta, com mais de 95% do volume útil ocupado. No entanto, as autoridades alertam que é preciso consumo consciente de água como regra para toda a população, mesmo no período de chuvas.

O reservatório do Descoberto apresentava 100% de volume útil nesta sexta-feira, 21, chegando ao ápice de crescimento de 22,3 pontos percentuais desde o começo deste mês, quando o índice era de 77,7%. No mesmo dia, o de Santa Maria apresentava volume útil de 96%, um aumento de 5,3 pontos percentuais desde o dia 1º.

Os dois atendem aproximadamente 90% do consumo de água do DF.

“Os atuais níveis dos reservatórios nos dão tranquilidade de que temos condições de atender o abastecimento de água ao longo do ano, mas isso não quer dizer que podemos descuidar do uso racional da água”, ressalta o superintendente de gestão operacional da Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), Luiz Carlos Itonaga. “É importante que as chuvas permaneçam com regularidade até o fim de abril”.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já choveu no DF cerca de 60% do esperado para todo o mês de janeiro. Cleber Souza, meteorologista do Inmet, reforça a importância do consumo consciente de água ao longo dos próximos meses: “Os reservatórios de água subiram em boa parte do Brasil, mas as precipitações têm que continuar ocorrendo até o fim do período de chuvas, para podermos passar bem pelo período de estiagem”.

No DF, a seca costuma perdurar de maio até meados de outubro, período marcado pela ausência de chuvas e pela baixa umidade. Itonaga lembra de um momento recente como justificativa para o cuidado no consumo de água. “Temos que lembrar da crise hídrica que o DF passou entre 2017 e 2018. Esta lição que tivemos foi muito importante, por isso devemos continuar usando a água de modo racional”.

Além do consumo consciente de água, a Caesb também tem investido em obras para reforçar as interligações dos reservatórios do Descoberto e de Santa Maria com sistemas mais distantes, como Sobradinho/Planaltina e Jardim Botânico/São Sebastião, principalmente na ampliação do bombeamento. Além disso, está previsto para este ano o início de trabalhos de Corumbá IV, sistema adicional de abastecimento de água feito em parceria com o governo de Goiás.

O uso consciente da água começa com pequenas atitudes em casa, como explica o superintendente de Gestão Operacional da Caesb. “Na hora de lavar a louça, escovar os dentes ou se ensaboar no banho, faça essas atividades com a torneira fechada. Priorize também o reúso de água em outras tarefas, como a lavagem de calçadas”, finaliza.

