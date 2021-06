Apartamento pega fogo no Guará I

Um cachorro cego, da raça poodle, foi encontrado em um apartamento e retirado pela janela do imóvel pelos bombeiros

Um apartamento, na QE 12 Área Especial do Guará, pegou fogo na tarde deste domingo (27). O imóvel, no segundo andar do prédio, tinha chamas saindo pela janela. Com a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), duas equipes foram dividias: uma para controlar e combater o incêndio e outra para verificar as 17 lojas e 34 apartamentos do edifício.

Todas as pessoas encontradas foram orientadas pela equipe a deixar o prédio. Além dessas, um cachorro cego, da raça poodle, foi encontrado em um apartamento e retirado pela janela do imóvel. Após isso, o fogo foi extinto e, ao final da operação, foi utilizado um equipamento específico para retirar a fumaça e resfriar o ambiente, conhecido popularmente como ventilador de incêndio.







O apartamento incendiado teve quatro dos cinco cômodos danificados pelas chamas e apresentou danos nos revestimentos das paredes. Não houveram vítimas e a perícia foi acionada.