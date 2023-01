Apartamento pega fogo em prédio próximo à feira dos goianos

Segundo o CBMDF, o fogo foi controlado e as pessoas que estavam lá foram atendidas.

Um incêndio atingiu um apartamento em um prédio localizado em Taguatinga, próximo à feira dos goianos, nesta sexta-feira (27). O local foi tomado pelo fogo e vídeos feitos por populares e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mostram que as chamas saíam pela janela do local.

Segundo o CBMDF, o fogo foi controlado e as pessoas que estavam lá foram atendidas.

Todos os presentes receberam o atendimento por inalação de fumaça, nenhuma delas ficou em estado grave.

A informação do que causou o fogo ainda não foi revelada.